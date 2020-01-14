Следственный комитет Иркутской области проверит общежития ИВВАИУ

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:19:38+03:00

Из-за сообщений об аварийном состоянии домов начата доследственная проверка по статье «Халатность»

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Специалисты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области заинтересовались условиями жизни иркутян в общежитиях ИВВАИУ. К следователям поступила информация о том, что в домах, состояние которых аварийное, проживают семьи с детьми «в крайне тяжелых бытовых условиях».

- Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. – Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ближайших планах следователей изучить документацию, поговорить с жильцами общежитий. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после завершения проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU