Зимние юношеские Олимпийские игры: 14 января керлингисты из Иркутска играют с командой Польши

14 Янв. 2020 2020-01-14T04:39:56+03:00

Соревнования проходят в Швейцарии. На счету иркутян уже 3 победы

Изменить размер текста: A A

В уютном швейцарском городе Шампери, недалеко от границы с Францией, проходят спортивные соревнования мирового масштаба – Зимние юношеские Олимпийские игры 2020. От иркутских спортсменов-керлингистов, участвующих в престижном турнире, приходят радостные новости.

- Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и скип Валерия Денисенко одержали несколько побед в групповом этапе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

На счету сибиряков пока три победы: над командой из Республики Корея со счетом 9:2 и над испанцами, счет 11:4. 13 января была игра с Эстонией. Ее счет 8:4 в пользу наших. Но и одно поражение иркутяне все же потерпели – от керлингистов из Канады. Сегодня, 14 января, наши земляки сыграют со спортсменами из Польши. Пока что спортсмены из Приангарья вторые в турнирной таблице.

Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 в Швейцарии завершатся 16 января. Стоит отметить, что от Иркутской области на турнир поехали и саночники Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва - ученики областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова.

Читайте также:

Братский саночник Семен Павличенко завоевал золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге. В соревнованиях одноместных саней Семен Павличенко стал 5-м [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU