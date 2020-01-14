Хотела сбыть крупную партию наркотиков: ангарчанке грозит пожизненное заключение

14 Янв. 2020 2020-01-14T05:07:37+03:00

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Задержана с поличным. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков со следователями из полиции провели досмотр вещей жительницы города нефтехимиков во время оперативно-розыскных мероприятий.

- У задержанной были найдены 500 гр вещества белого цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Химическое исследование показало, что это синтетический наркотик.

При обыске по месту жительства также нашли весы, ноутбук, банковские карты и иные доказательства, которые говорят о наркоторговле. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

- Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы, - отмечают полицейские. – Сейчас женщина находится под стражей.

Известно, что 39-летняя сибирячка уже не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU