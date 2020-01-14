Хотела сбыть крупную партию наркотиков: ангарчанке грозит пожизненное заключение
Задержана с поличным. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков со следователями из полиции провели досмотр вещей жительницы города нефтехимиков во время оперативно-розыскных мероприятий.
- У задержанной были найдены 500 гр вещества белого цвета, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Химическое исследование показало, что это синтетический наркотик.
При обыске по месту жительства также нашли весы, ноутбук, банковские карты и иные доказательства, которые говорят о наркоторговле. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
- Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы, - отмечают полицейские. – Сейчас женщина находится под стражей.
Известно, что 39-летняя сибирячка уже не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений.
Читайте также:
Банда черных лесорубов из Иркутской области нарубила деревьев на 16 миллионов рублей. Главаря преступной группы объявили в федеральный розыск
ИСТОЧНИК KP.RU