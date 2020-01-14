14 Янв. 2020 2020-01-14T09:45:05+03:00

Из Иркутска чаще всего летают в Москву, Новосибирск и Пекин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2019-м году в иркутском аэропорту было выполнено более 30 тысяч рейсов

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В прошлом году иркутский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров. Общий пассажиропоток за год - 2 463 384 человека. Это на 11,3% больше, чем в 2018-м. В общей сложности в нашей воздушной гавани было выполнено 31 814 рейсов.

Итак, куда же чаще всего летают жители Иркутска? Самым популярным направлением, как и ожидалось, вновь стала Москва. В столицу, за 2019-й слетали 789 380 человек. На втором месте – Новосибирск, с показателем в 147 179 пассажиров. Бронза у Хабаровска (147 179). Далее идут Санкт-Петербург (77 734), и Владивосток (73 092).

- В топ 5 среди заграничных городов вошли Пекин (140 123), Камрань (84 096), Бангкок (82 445), Пхукет (74514), Сеул (51 151), - уточнили в пресс-службе иркутского аэропорта.

Отметим, что в прошлом году для иркутян было открыто сразу несколько новых направлений. Впервые в истории нашего аэропорта начались полеты в Дубай, которые продолжатся до 29 января 2020-го. Также теперь можно улететь в Бэйдайхэ, Хайлар, и Карши.

ИСТОЧНИК KP.RU