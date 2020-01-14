Из Иркутска чаще всего летают в Москву, Новосибирск и Пекин
В прошлом году иркутский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров. Общий пассажиропоток за год - 2 463 384 человека. Это на 11,3% больше, чем в 2018-м. В общей сложности в нашей воздушной гавани было выполнено 31 814 рейсов.
Итак, куда же чаще всего летают жители Иркутска? Самым популярным направлением, как и ожидалось, вновь стала Москва. В столицу, за 2019-й слетали 789 380 человек. На втором месте – Новосибирск, с показателем в 147 179 пассажиров. Бронза у Хабаровска (147 179). Далее идут Санкт-Петербург (77 734), и Владивосток (73 092).
- В топ 5 среди заграничных городов вошли Пекин (140 123), Камрань (84 096), Бангкок (82 445), Пхукет (74514), Сеул (51 151), - уточнили в пресс-службе иркутского аэропорта.
Отметим, что в прошлом году для иркутян было открыто сразу несколько новых направлений. Впервые в истории нашего аэропорта начались полеты в Дубай, которые продолжатся до 29 января 2020-го. Также теперь можно улететь в Бэйдайхэ, Хайлар, и Карши.
ИСТОЧНИК KP.RU