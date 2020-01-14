Продали лес на 9 миллионов рублей: на министерство лесного комплекса Иркутской области возбуждено уголовное дело
Еще одно уголовное дело в отношении министерства лесного комплекса Иркутской области возбуждено в Приангарье. Следователям удалось выяснить, что еще в 2018 году сотрудники минлеса региона подготовили документы, а затем провели аукцион по продаже права заключения договора купли-продажи леса с субъектами малого и среднего бизнеса на территории Заларинского лесничества.
- После аукционов были заключены 2 договора с коммерческими организациями, которые вырубили проданный им лес, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. –
При этом сделано все это было незаконно, так как этот лес вообще не подлежал рубке из-за того, что деревья не достигли возраста рубок.
Таким образом, лесному фонду России был причинен ущерб в 9 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» продолжается.
Напомним, в прошлом году было предъявлено обвинение уже экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде. Его задержали в рамках громкого расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU