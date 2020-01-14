2020-01-14T13:13:48+03:00
Происшествия

Продали лес на 9 миллионов рублей: на министерство лесного комплекса Иркутской области возбуждено уголовное дело

Сотрудники минлеса незаконно продали лес под рубку
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Продали лес на 9 миллионов рублей: на министерство лесного комплекса Иркутской области возбуждено уголовное делоПродали лес на 9 миллионов рублей: на министерство лесного комплекса Иркутской области возбуждено уголовное делоФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Еще одно уголовное дело в отношении министерства лесного комплекса Иркутской области возбуждено в Приангарье. Следователям удалось выяснить, что еще в 2018 году сотрудники минлеса региона подготовили документы, а затем провели аукцион по продаже права заключения договора купли-продажи леса с субъектами малого и среднего бизнеса на территории Заларинского лесничества.

- После аукционов были заключены 2 договора с коммерческими организациями, которые вырубили проданный им лес, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. –

При этом сделано все это было незаконно, так как этот лес вообще не подлежал рубке из-за того, что деревья не достигли возраста рубок.

Таким образом, лесному фонду России был причинен ущерб в 9 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий» продолжается.

Напомним, в прошлом году было предъявлено обвинение уже экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде. Его задержали в рамках громкого расследования уголовного дела о незаконной сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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