2020-01-14T14:56:55+03:00
Спорт

Иркутский футболист Иван Хлебородов покинул воронежский «Факел»

Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский футболист Иван Хлебородов покинул воронежский «Факел». Фото: официальный сайт футбольного клуба "Факел" (Воронеж)Иркутский футболист Иван Хлебородов покинул воронежский «Факел». Фото: официальный сайт футбольного клуба "Факел" (Воронеж)
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Экс-нападающий иркутского «Зенита» Иван Хлебородов вновь сменил клуб. На днях 24-летний форвард покинул ряды клуба Национальной футбольной лиги воронежского «Факела», цвета которого он защищал с июня 2019 года. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон. В этом сезоне Иван принял участие в 18 матчах и отдал 2 голевых паса в играх Кубка России. Воронежский клуб после 25 играх в ФНЛ занимает последнюю 20-ю строчку в турнирной таблице.

- Благодарим Ивана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере, - сообщили в пресс-службе воронежского клуба.

Добавим, что ранее Иван Хлебородов, помимо «Зенита» и «Факела» играл за иркутский «Байкал» и владивостокский «Луч». Где продолжит карьеру нападающий, пока неизвестно.

ДОСЬЕ «КП»

Иван Хлебородов

Родился: 13 октября 1995 года в Иркутске.

Рост - 190 см, вес - 85 кг

На профессиональном уровне играл за «Байкал» (Иркутск) – 2013/14-2014/15; «Зенит» (Иркутск) – 2016/17; «Луч-Энергия» (Владивосток) – 2017/18; «Луч» (Владивосток) – 2018/19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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