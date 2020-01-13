Из футболистов в грузчики: игроки иркутского «Зенита», полгода сидящие без зарплаты, вынуждены зарабатывать, как могут

Пока футболисты из премьер-лиги отдыхают на Мальдивах и пляжах Дубая, восстанавливая силы ко второй части чемпионата России, их коллеги из иркутского «Зенита», выступающие во второй лиге, вынужденно осваивают новые профессии. Надо ведь кормить свои семьи! Спортсменам вновь не платят зарплату. Напомним, о подобной ситуации в «Зените» «Комсомолка» несколько раз писала в прошлом году. Тогда у руководства команды долг перед подопечными составлял «всего» 3 - 4 месяца.

- Сейчас же сидим без денег уже 6 месяцев и 10 дней, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" капитан «Зенита» Илья Кунгуров. – В июле мы подписали новые контракты на год, с тех пор зарплата ни разу не приходила. Еще бонусы за прошлый сезон не заплатили, мы ведь тогда бронзовые медали завоевали. Более того, нам даже эти медали до сих пор не вручили.

Капитан "Зенита" Илья Кунгуров: "Не будем тренироваться, пока не вернут долги". Фото: Татьяна ГЛЮК.

С конца октября во второй лиге наступил перерыв до апреля 2020-го. Правда, об отпуске футболистам остается только мечтать. Парни уже отложили бутсы и мячи в сторону и начали заниматься вообще не спортивным ремеслом.

- Мы с полузащитником Алексеем Ющуком успели получить тренерские лицензии и открыли свою детскую школу, - продолжает Илья Кунгуров. – Арендуем зал и официально тренируем ребятишек с 5 лет. Хоть какой-то заработок есть. А другим как кормить семьи, выплачивать кредиты, ипотеку? Официально никуда не устроишься, так как мы все на контрактах. Команда у нас молодая, некоторые даже не успели получить высшее образование. Вот и подрабатывают, где могут. Одни сменили мяч на баранку и начали таксовать, другие пошли на автомойку, третьи и вовсе грузчиками устроились. А ведь они все профессиональные футболисты!

По словам Ильи Кунгурова, команда не жаловалась на задержки зарплаты в Российский футбольный союз, до последнего надеясь, что деньги игрокам выплатят. Но чтобы хоть как-то привлечь внимание, в октябре запустили челлендж в соцсетях. В «Инстаграме» клуба они выложили фотографию, на которой два игрока (лиц парни не показали, только номера) демонстративно вывернули карманы шорт и показали, что в них гуляет ветер. Когда и это не принесло результата, игроки устали работать задарма и в полном составе решили бойкотировать тренировки, которые должны начаться в середине января.

В октябре футболисты "Зенита" сфотографировали свои пустые карманы. Фото: инстаграм ФК "Зенит" (Иркутск)

Да и расторгнуть контракт с «Зенитом» в одностороннем порядке футболисты, конечно, могут. Вопрос в другом: куда идти дальше? Предложений из других клубов у игроков нет.

- Зимой вообще сложно найти новую команду, - говорит Илья Кунгуров. – Ведь все клубы укомплектованы. Это летом есть шанс съездить на просмотр, показать себя. Есть ли желание все бросить к чертям и завершить карьеру? Конечно есть. Но столько лет отдать профессиональному спорту, клубу из родного города и уйти в грустный момент? Мы так не хотим.

Пока игроки ждут, к выяснению причин задержек по зарплате подключились официальные ведомства.

- Прокуратура Ленинского района проводит проверку по факту задолженности перед футболистами, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Первые результаты должны появиться в ближайшие дни.

Теперь игрокам пообещали выплатить деньги в январе.Фото: Анна ПОПОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пустые карманы: футболисты иркутского «Зенита», сидящие без зарплаты, запустили челлендж в соцсетях (Подробности)

Теперь иркутских футболистов мечтают заполучить более сильные клубы: руководство «Зенита» о первой в истории бронзе (Подробности)