Легендарный футболист Никита Симонян наградил иркутский «Зенит» бронзовыми медалями Второй лиги
Дождались! Футболисты иркутского «Зенита» наконец получат бронзовые медали Профессиональной футбольной лиги зоны «Восток», которые наши парни завоевали в мае. Ну а первым награду получил главный тренер нашей команды Олег Яковлев, который побывал в московском офисе Российского футбольного союза на церемонии награждения команд ПФЛ.
Первые в истории «Зенита» бронзовые медали, а также памятный кубок Олег Яковлев получил из рук легендарного советского футболиста Никиты Симоняна. Теперь нашему наставнику остается передать заслуженные награды футболистам.
К слову, наша команда сейчас находится в отпуске. «Зенит2 уже прошел лицензирование в ПФЛ и начнет новый сезон во Второй лиге, ориентировочно в начале августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU