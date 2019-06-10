2019-06-10T18:53:57+03:00
Спорт

Легендарный футболист Никита Симонян наградил иркутский «Зенит» бронзовыми медалями Второй лиги

Награду из рук ветерана получил главный тренер иркутян Олег Яковлев [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Никита Симонян (слева) и Олег Яковлев (в центре) Фото: страница ФК "Зенит" (Иркутск) в инстаграме.Никита Симонян (слева) и Олег Яковлев (в центре) Фото: страница ФК "Зенит" (Иркутск) в инстаграме.
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Дождались! Футболисты иркутского «Зенита» наконец получат бронзовые медали Профессиональной футбольной лиги зоны «Восток», которые наши парни завоевали в мае. Ну а первым награду получил главный тренер нашей команды Олег Яковлев, который побывал в московском офисе Российского футбольного союза на церемонии награждения команд ПФЛ.

Первые в истории «Зенита» бронзовые медали, а также памятный кубок Олег Яковлев получил из рук легендарного советского футболиста Никиты Симоняна. Теперь нашему наставнику остается передать заслуженные награды футболистам.

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В офисе РФС прошло награждение команд ПФЛ.По итогам минувшего сезона "Зенит-Иркутск" занял третье место в зоне "Восток".Первые в своей истории бронзовые медали из рук Никиты Симоняна получил главный тренер нашей команды Олег Яковлев. #зенитиркутск #мыоднакоманда
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К слову, наша команда сейчас находится в отпуске. «Зенит2 уже прошел лицензирование в ПФЛ и начнет новый сезон во Второй лиге, ориентировочно в начале августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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