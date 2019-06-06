Защитник иркутского «Зенита» Александр Усов приглашен в сборную «Востока» на Кубок ПФЛ «Переправа»
Футболист иркутского «Зенита» Александр Усов приглашен на турнир молодежных сборных команд – Кубок ПФЛ «Переправа». 22-летний защитник сыграет за команду зоны "Восток".
Как сообщили на сайте Профессиональной футбольной лиги, в турнире также примут участие сборные команды групп «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» составленные из футболистов не старше 21 года, выступающих в региональных футбольных клубах ПФЛ, а также юношеская сборная России (U-20). Добавим, что турнир пройдет с 11 по 15 июня на стадионе «Старт» в Саранске.
Напомним, в прошедшем сезоне Александр Усов составе иркутского «Зенита» стал бронзовым призером первенства ПФЛ.
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