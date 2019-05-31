Футболист Андрей Ещенко о съемках в фильме о себе: «Ни за что бы не хотел быть актером, сниматься с 6 утра до вечера - тяжело»

- Андрюха, давай к нам, а то мы уже проигрываем без тебя! - кричат с поля друзья по команде защитнику московского «Спартака» Андрею Ещенко. Только знаменитый футболист пытался выйти на второй тайм товарищеского матча, но прямо на бровке оказался в кольце своих юных иркутских поклонников, отказать которым в автографах и селфи, не смог. Еще бы, ведь именно ради них самый знаменитый и титулованный воспитанник иркутского футбола, после труднейшего сезона, отправился в родную Сибирь, чтобы провести турнир «Большие звезды светят малым» в Иркутске.

Андрей Ещенко готовит подарки для детей.Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Подарки мы подготовили не только для победителей, но и для всех команд-участниц, - говорит Андрей Ещенко. – Но это еще не все, наш турнир будет расширяться. В следующем году планируем проводить его не только в Иркутске, но и в городах по области. Хочу сказать вам, маленькие пацаны: «Занимайтесь, тренируйтесь, и когда добьетесь успеха, не забывайте родной город и проводите такие же турниры для подающих надежды маленьких спортсменов!»

После окончания каждого сезона, Андрей едет не на пляжи Дубая, а в Иркутск.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Есть у Андрея Ещенко и еще одна давняя мечта. Сам он в детстве оттачивал свое мастерство на не самых качественных полях. И теперь иркутский Марадона, хочет, чтобы его юные земляки, тренировались в хороших условиях. Для этого Андрей мечтает открыть в родном городе свою детскую футбольную школу или академию. Еще в прошлом году, футболист пообещал, что готов помогать финансово и закупать инвентарь. Остается только создать инфраструктуру и найти опытных тренеров.

Андрей Ещенко иркутским юным футболистам: "Занимайтесь, тренируйтесь, и когда добьетесь успеха, не забывайте родной город и проводите такие же турниры"Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Сдвиги по этой идее уже есть, - говорит Андрей. – Но быстро такие вопросы не решаются. Надеюсь, все будет нормально и скоро мечта сбудется. Хотел бы я закончить карьеру в Иркутске? Посмотрим.

А вот комментировать итоги прошедшего сезона в составе «Спартака» Андрей отказался. И его можно понять. Ведь в 2017 году он приезжал домой в ранге чемпиона России, в прошлом году в роли бронзового призера, а в 2019-м красно-белые вообще остались без медалей, заняв в РПЛ лишь 5-е место. Вдобавок к этому, половину сезона, иркутянин пропустил из-за серьезной травмы колена. В декабре, в матче Лиги Европы, Андрей получил разрыв крестообразной связки и перенес серьезную операцию. В строй защитник вернулся в апреле, хотя изначально планировалось, что он пропустит минимум полгода.

Андрей раздавал автографы не уставая.Фото: Андрей СИНЬКОВ

- Сейчас все отлично, во всю играю, - говорит Андрей. – Секрет такого быстрого восстановления? Наверное, крепкое сибирское здоровье!.

Если нынче, проведя детский турнир, Андрея ждут несколько спокойных дней в компании родных и близких, то во время прошлогоднего визита, ему даже пришлось сменить профессию. Футболист на несколько дней переквалифицировался в… актера. Прошлым летом, в Иркутске про него снимали небольшой фильм, а точнее клип на песню, который написал и исполнил друг детства Андрея. Назывался ролик «Главное верить и мечтать». В нем даже бесплатно согласился сыграть известный актер и давний болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров.

Фото с победителями турнираФото: Андрей СИНЬКОВ

- Фильм понравился и мне, и одноклубникам, и болельщикам, - говорит Андрей Ещенко. - Подходили, поздравляли. Многие думают, что я в «Спартаке» больше с бразильцами общаюсь. На самом деле, болтаю со всеми. Что касается съемок, то понял - это не мое. Ни за что не хотел бы стать актером. Это очень тяжело – сниматься с 6 утра до самого вечера. Но в то же время не скажу, что профессия футболиста проще актерской.

Добавим, что товарищеский матч между командой друзей Андрея Ещенко и ветеранами иркутского футбола, закончился поражением коллектива защитника «Спартака» со счетом 1:3. Впрочем, результат этого матча был вторичным. Главное, что в городе состоялся большой футбольный праздник. Ждем тебя в следующем году, легенда №38!

Андрей в игре.Фото: Андрей СИНЬКОВ

С болельщиком московского "Спартака"Фото: Андрей СИНЬКОВ

Общее фото с участниками товарищеского матчаФото: Андрей СИНЬКОВ

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