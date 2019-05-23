Подарки для детей и матч с ветеранами: футболист Андрей Ещенко проведет турнир в Иркутске

После окончания очередного напряженного сезона, в котором были не только победы, поражения, но и тяжелые травмы, знаменитый футболист из Иркутска, чемпион России Андрей Ещенко вновь отправится отдыхать не в жаркие страны, а в Сибирь. В родном городе защитник самого титулованного клуба России московского «Спартака», проведет уже пятый детский турнир своего имени «Большие звезды светят малым». В этом году соревнования пройдут с 29 по 31 мая, на стадионе «Локомотив», в микрорайоне Ново-Ленино.

- Наш турнир растет. Если в первые годы участие принимали шесть команд, то теперь заявляем 16, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Андрей Ещенко. – Причем каждый год мы приглашаем новые коллективы, чтобы дать шанс проявить себя многим мальчишкам. Стараемся менять и стадионы, чтобы популизировать футбол во всем городе. По-традиции, мы уже подготовили для детей подарки. Какие? Это оставлю пока в секрете, а то ребятам будет неинтересно.

Андрей Ещенко не забывает родной Иркутск и когда уходит в отпуск, сразу едет в город детства. Фото: официальный сайт футбольного клуба "Спартак" (Москва)

К слову, награждать победителей и призеров турнира будет сам Андрей Ещенко. Церемония закрытия состоится 31 мая. И конечно, не обойдется без товарищеского матча, в котором свое мастерство покажет сам иркутский Марадона. В этот раз команда, собранная из друзей Андрея Ещенко сыграет против ветеранов иркутского футбола.

- На поле против нас выйдут бывшие футболисты иркутской «Звезды»: Александр Штынь, Олег Яковлев, Вячеслав Рудаков, - продолжает Андрей Ещенко. – Привезу ли своих спартаковских друзей Романа Зобнина и Дениса Глушакова? Хотелось бы, но Роман вызван в сборную России, а Денис проводит свой детский турнир в родном Миллерово. Может когда закончат карьеру, подъедут и ко мне в гости.

eshchenko.andrey38 Футболист Андрей Ещенко приглашает иркутян на детский турнир "Большие звезды светят малым"

В Иркутске Андрей Ещенко пробудет почти неделю. 28 апреля, сразу после прилета, футболист планирует сходить на домашний матч иркутского «Зенита» против барнаульского «Динамо», чтобы поздравить наших парней с завоеванием бронзовых медалей Второй лиги. К слову, на днях Андрей вместе с Романом Зобниным, который также начинал карьеру в Иркутске, записал для зенитовцев поздравительный видеоролик.

Ну а перед этим Андрею предстоит еще сыграть за «Спартак» в последнем туре чемпионата России. 26 апреля красно-белые встретятся на выезде с «Оренбургом». Добавим, что нынче чемпионы России 2017 года, не смогли пробиться в тройку сильнейших команд. Пока «Спартак» находится на 4 месте в турнирной таблице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Ещенко: «Звезду «Спартака» Луиза Адриано я называю Микки Маусом» (Подробности)

«Главное - верить и мечтать»: каким будет новый фильм про иркутского футболиста Андрея Ещенко (Подробности)

Андрей Ещенко: «Закончу с футболом и отправлюсь в путешествие по Байкалу и по тайге» (Подробности)

Андрей Ещенко: «Когда-нибудь сделаю татуировку в честь Иркутска» (Подробности)