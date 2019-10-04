2019-10-04T13:28:28+03:00
Спорт

Пустые карманы: футболисты иркутского «Зенита», сидящие без зарплаты, запустили челлендж в соцсетях

Игроки сфотались с вывернутыми пустыми карманами и призвали болельщиков сделать то же самое [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пустые карманы: Футболисты «Зенита», сидящие без зарплаты, запустили челлендж в соцсетях. Фото: инстаграм иркутского ФК "Зенит"Пустые карманы: Футболисты «Зенита», сидящие без зарплаты, запустили челлендж в соцсетях. Фото: инстаграм иркутского ФК "Зенит"
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Когда в мае этого года мы поздравляли футболистов иркутского «Зенита» с первыми в истории бронзовыми медалями Второй лиги, казалось, что черная полоса у нашего клуба с задержками зарплаты в 3-4 месяца, позади. Но история, как это обычно бывает, вновь повторилась. В межсезонье команду покинули несколько лидеров, а те, кто остался, испытали на себе День сурка. Похоже, что денег футболисты, вновь не видят. Иначе, как еще объяснить челлендж, который сами спортсмены запустили в официальном инстаграме клуба. Они выложили фотографию, на которой два игрока (лиц парни не показали, только номера) демонстративно вывернули карманы шорт и показали, что в них гуляет ветер.

- Каждый год одно и то же...no money (денег нет – прим. Ред.), - кратко подписали снимок футболисты, и призвали сделать то же самое иркутских болельщиков. - Поддержи команду, выкладывай фото "с карманами", отмечай @fczenit_irkutsk с хештегом #nomoney. Покажем, что вопреки всему футбол в Иркутске должен жить.

fczenit_irkutskfczenit_irkutsk
Футболисты иркутского "Зенита", сидящие без зарплаты, сфотографировались с пустыми карманами
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В руководстве «Зенита» финансовую проблему в клубе подтвердили, правда, о челлендже не знали.

- Да, долги перед футболистами есть, - ответил корреспонденту «КП-Иркутск» директор «Зенита» Владимир Куруленко. – И вновь за три месяца. За прошлый сезон с ребятами расплатились, а вот за июль, август и сентябрь они пока не получали денег. Кроме того, на последние выездные игры по маршруту Новосибирск-Южно-Сахалинск мы нашли 2 миллиона рублей в последний момент. Ситуация действительно не очень хорошая. Мы разговариваем с нашими руководителями, спонсорами. Пока нам ответили, что в начале новой недели (7-8 октября) приедут к нам и обговорят все.

Еще в прошлом сезоне "Зенит" радовал победами, а сейчас команда на дне турнирной таблицы. Фото: Анна Попова

Еще в прошлом сезоне "Зенит" радовал победами, а сейчас команда на дне турнирной таблицы. Фото: Анна Попова

Речи о снятии «Зенита» с Первенства России, по словам Владимира Куруленко, пока не идет. В то же время, нет ясности и с тем, поступит ли очередной транш на счет клуба в ближайшее время, чтобы можно было расплатиться с футболистами. К счастью, на поездки команде в 2019 году тратить больше не придется. Впереди у наших парней две домашние игры 10 и 13 октября, а затем вся Вторая лига уйдет в отпуск до апреля 2020-го, когда начнется вторая часть этого сезона. Сохранит ли профессиональный статус «Зенит» до весны – вопрос.

- Если встреча с руководством все-таки состоится, позовем на нее футболистов, тренерский штаб, и других сотрудников клуба, - продолжает Владимир Куруленко. – Ведь деньги не получают все. Что я думаю о челлендже игроков в соцсетях? Я его не одобряю. Мы не единственный клуб в России, который сейчас испытывает проблемы с деньгами. В некоторых по полгода не получают. Тем более, ребята знают, что у нас была подобная ситуация в прошлом сезоне. И как только деньги приходили, футболисты все получали.

Пока поводов для радости у капитана "Зенита" Ильи Кунгурова и его партнеров нет. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Пока поводов для радости у капитана "Зенита" Ильи Кунгурова и его партнеров нет. Фото: Татьяна ГЛЮК.

К слову, несмотря на все проблемы, в прошлом сезоне никаких акций и уж тем более бойкотирования тренировок, футболисты «Зенита» тогда не устраивали. Ждать ли нам новой акции или челленджа от команды, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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