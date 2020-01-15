15 Янв. 2020 2020-01-15T13:16:13+03:00

Парковка на улице Декабрьских Событий за зданием Пенсионного фонда будет запрещена с 1 февраля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты! Если вы живете или работаете недалеко от Пенсионного фонда, расположенного на улице Декабрьских Событий, то теперь вам придется быть внимательнее. В рабочее время стоянка автомобилей за зданием фонда будет запрещена.

- Совсем скоро на территории появятся новые дорожные знаки: «Стоянка запрещена», «Фотофиксация» и «Время действия» с 9 утра до 6 часов вечера, - сообщают в пресс-службе администрации города. – Запретить парковать автомобили решили из-за жалоб жителей домов, стоящих рядом. Зачастую ни сами жильцы, ни аварийные службы не могли проехать во двор.

Запрет начнет действовать только с 1 февраля. Поэтому, водители, будьте осторожны. Обращайте внимание на новые знаки и ограничения, иначе придется искать свою «ласточку» на штрафстоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU