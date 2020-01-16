2020-01-16T04:20:22+03:00
Общество

МЧС: выход на лед Байкала сейчас опасен

Ледовое полотно еще не стабильно и совсем тонкое
Мария КНЯЗЕВА
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МЧС: выход на лед Байкала сейчас опасенМЧС: выход на лед Байкала сейчас опасенФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выход, а тем более выезд на лед Байкала в середине января смертельно опасен. Ледяной покров только начал появляться на озере. А там, где есть видимость уже крепкой «дороги» - это только видимость.

- Наблюдаются постоянные подвижки льда с образованием трещин и торосов, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

Инспекторы ГИМС накануне произвели замеры ледового полотна. Так, в одном из самых популярных мест отдыха зимой на Байкале – п. Листвянка – толщина льда всего 5-7 см, а на расстоянии 1-1.5 км и вовсе еще открытая вода. В районе мыса Лиственичный в сторону п. Большие Коты наблюдается торосная полоса всего в 300-500 м от берега, толщина здесь 10-12 см.

От п. Слюдянка до мыса Шаманский лед нарос всего на 5-10 см, в Байкальске у берега – 17 см, в 100 метрах от него – уже 11 см.

- В районе пос. Большое Голоустное толщина льда 10-20 см, - сообщает ведомство. - Ледовый покров не стабилен: в 300-500 м. от берега, по направлению к бухте Песчаная, наблюдается становая трещина, местами открытая до 30 см.

На Малом море священного озера в проливе «Ольхонские ворота» лед покрыл воду на 15-20см, а в заливах «Мухор», «Базарная», «Куркутский» на 30-45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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