2020-01-16T07:21:12+03:00
Общество

Дети без присмотра: 3-летний мальчик и его младшая сестра погибли на пожаре в Иркутской области

Всего прошлым вечером и ночью из-за возгораний умерли 7 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Дети без присмотра: 3-летний мальчик и его младшая сестра погибли на пожаре в Иркутской областиДети без присмотра: 3-летний мальчик и его младшая сестра погибли на пожаре в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области сотрудники МЧС отмечают всплеск пожаров, связанных с гибелью людей. Так, меньше чем за сутки в огне погибли семеро жителей Иркутской области, в их числе два маленьких ребенка. Дети в момент возгорания были дома одни.

- В посёлке Большеворонежском Зиминского района погибли двое детей: 3-летний мальчик и 2-летняя девочка, - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. - Их старший брат, возраст которого 7 лет, получил ожоги.

Огонь унес жизни 64-летнего жителя деревни Булык Боханского района и 39-летнего усольчанина. В трех этих случаях причины возгораний, скорее всего, электротехнические. Но это еще не официальное заключение. На местах сейчас работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС России, дознаватели и психологи.

- В посёлке Усть-Уда погибли трое взрослых – двое мужчин и женщина, - отмечают в ведомстве. - Выяснилось, что погибшие взрослые при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают спасатели, все пожары произошли в частных жилых домах. В ближайшее время будут организованы мобильные бригады, задачей которых будет оценка состояния электросетей и печного отопления в домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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