Меняем собак на электроэнергию: иркутский зоопарк продает щенков Сиба-ину, чтобы заплатить за ЖКХ

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:47:07+03:00

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О беззаботной жизни в иркутском зоопарке пока могут только мечтать. Что случилось? Огромные счета за электроэнергию. Где же взять деньги, чтобы заплатить за ЖКХ? В прошлый раз на продажу пришлось выставить черепаху. Но счета приходят каждый месяц. Новым «лотом» стали щенки породы Сиба-ину.

- У нас в зоопарке живут их родители, которые и подарили этих милашек нам. Щенкам всего 2,5 месяца, - рассказали «Комсомолке» работники Иркутского зоопарка. – Всего родилось 9 малышей. Остались только двое: черненький мальчик и рыжая девочка. Они привиты и ждут встречи с новыми хозяевами.

Особых условий содержания эта порода не требует. Но желающих посадить их на цепь, нужно предупредить: хоть у них есть теплая шерстка, но жить на улице этой породе не рекомендуется. Сиба-ину не охранники, а верные друзья: очень общительные, игривые и дружелюбные. Особенно любят детей.

Желающие купить себе щенков пока не объявились. Торги продолжаются. Но можно не сомневаться, эти милые мордочки обязательно найдут себе дом. Посмотреть на них можно в зоопарке на улице Байкальской. Там они ждут своих хозяев, которые возьмут их под свое крыло. А работники зоопарка надеются, что совсем скоро решат финансовые трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU