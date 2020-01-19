2020-01-19T09:11:32+03:00
Спорт

Футболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванные в прошлом году

С командой, которая оказалась в сложной финансовой ситуации, встретился временно исполняющий Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Футболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванным в прошлом году. Фото: правительство Иркутской областиФутболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванным в прошлом году. Фото: правительство Иркутской области
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Футболисты иркутского «Зенита», которые уже полгода не получают зарплату, наконец, получили бронзовые медали Второй лиги, завоеванные в прошлом году. Награждение игроков, тренеров и руководителей команды прошло 18 января на встрече с временно исполняющим Губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

Напомним, о задержках по зарплате футболистам «Комсомолка» подробно рассказывала на этой неделе. Чтобы кормить свои семьи, некоторые игроки даже вынужденно сменили профессию.

- Подрабатывают, где могут, - рассказывал «КП-Иркутск» капитан «Зенита» Илья Кунгуров. - Одни сменили мяч на баранку и начали таксовать, другие пошли на автомойку, третьи и вовсе грузчиками устроились.

Но, похоже, вскоре ситуация все же должна измениться. Игорь Кобзев поручил министерству спорта Приангарья до 1 февраля сформировать рабочую группу по выходу из сложной финансовой ситуации, а также совместно с руководством клуба разработать дорожную карту по дальнейшему развитию

- «Зениту» необходимо иметь стратегию развития, - отметил Игорь Кобзев. - При которой нужно усилить работу с болельщиками, а команда должна иметь нацеленность на результат и профессионально расти. Я заинтересован в развитии клуба и футбола в Иркутской области в целом. Но здесь все должно быть основано на результате, который вы должны показать зрителям и болельщикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Футболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванные в прошлом году
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