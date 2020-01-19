19 Янв. 2020 2020-01-19T12:49:45+03:00

Саночники из Братска завоевали бронзу Зимних юношеских Олимпийских игр. На фото Диана Логинова. Фото: предоставлено министерством спорта Иркутской области.

Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва теперь будут бороться за медали в командной эстафете

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Отличный результат на Зимних юношеских Олимпийских игр 2020, которые проходят на санной трассе в швейцарском Санкт-Морице показали саночники из Братска Диана Логинова, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва. Наши спортсмены завоевали бронзовые медали.

- Диана Логинова завоевала бронзу в дисциплине «одноместные сани», - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Золотую и серебряную награды выиграли спортсменки из Германии. Михаил Карнаухов и Юрий Чирва заняли третье место среди двухместных экипажей. Золото взял экипаж из Германии, серебро — у сборной Латвии.

Теперь братские саночники будут бороться за медали юношеской Олимпиады в командной эстафете. Добавим, что сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете соревнований с пятью золотыми, восемью серебряными и шестью бронзовыми медалями. Игры завершатся 22 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU