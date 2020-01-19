19 Янв. 2020 2020-01-19T15:08:43+03:00

Пропавшую девушку с татуировкой кошки не могут найти в Бурятии. Фото: ГУ МВД России по Бурятии

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В Улан-Удэ уже почти год безуспешно продолжаются поиски 24-летней Алены Доржиевой. Девушка, которая родом из Селенгинского района, пропала без вести еще в мае 2019 года. С тех пор на связь с родственниками и друзьями она не выходила.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии еще раз напоминают приметы девушки. У нее азиатская внешность, на вид ей 25 лет, рост 165 см, среднего телосложения, длинные черные волосы, окрашены частично в каштановый цвет, глаза карие. Из особых примет выделяем татуировку-надпись на шее, татуировка в виде кошки в районе ключицы, и шрамы от порезов на предплечье левой руки.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Алены Доржиевой, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU