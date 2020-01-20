2020-01-20T03:18:22+03:00
Общество

Прогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снег

По области – ветер до 18 м/с, метели
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снегПрогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске в понедельник, 20 января, ожидается переменная облачность. Днем синоптики обещают небольшой снег. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Утром за окном -18…-20 градусов, днем потеплеет до -10…-12.

- По области также переменная облачность, днем небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер 20 января в Приангарье подует сильный. Направление воздушных масс, как говорят метеорологи, южной четверти с переходом на западное, северо-западное со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром и днем в западных и северных районах области 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели.

Температура в регионе утром -18…-23, при прояснении -28…-33, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -12…-17. Днем столбики уличных термометров покажут -10…-15, в пониженных формах рельефа -20…-25, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -5 градусов.

Читайте также:

Артем да София: названы самые популярные и самые редкие имена в Иркутске в 2019 году. Служба ЗАГС составила рейтинг имен за 2019 год

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД: по уровню преступности Иркутская область находится на 14 месте
Аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска: на устранение неполадок уйдет несколько часов
Работала в Нью-Йорке: в драмтеатре Иркутска над премьерой трудится приглашенный художник
Прогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снег
Пропавшую девушку с татуировкой кошки разыскивают в Бурятии
Саночники из Братска завоевали бронзу Зимних юношеских Олимпийских игр
Футболистам иркутского «Зенита», сидящим без зарплаты, вручили бронзовые медали, завоеванные в прошлом году
Трактор врезался в локомотив на переезде в Иркутской области: пострадал водитель
С вашим счетом произошел сбой: житель Тулуна «подарил» мошенникам 90 тысяч рублей
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл «Южный Урал» в матче ВХЛ
Социальная доплата к пенсии в Иркутской области: кому положена и как ее оформить
Автобус №80 въехал в столб на ул. Лермонтова в Иркутске
Цены на бензин оценил Росстат: в Иркутске топливо дороже, чем в Красноярске, но дешевле, чем в Улан-Удэ
МЧС предупреждает: на Иркутскую область надвигается сильная метель, надо быть осторожнее на дорогах
Приставы арестовали Hyundai Starex, за рулем которого должник по алиментам приехал на прием
"С вашей карты снимают деньги": почему таким звонкам и сообщениям нельзя верить
Сергей Сокол вручил ключи от патрульных автомобилей для Госавтоинспекции Иркутской области
Ушла из дома за день до Нового года: 41-летняя женщина пропала без вести в Братске
В Иркутске ищут двух мужчин, подозревающихся в убийстве 62-летнего пенсионера
Пассажирские поезда дальнего следования задерживаются на участке от Нижнеудинска до Слюдянки
За драку в кафе депутат из Иркутской области заплатит 50 тысяч рублей
Полиция задержала банду из Иркутской области, которая хотела переправить за границу лес на 50 миллионов рублей