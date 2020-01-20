Прогноз погоды 20 января в Иркутске: днем небольшой снег

20 Янв. 2020 2020-01-20T03:18:22+03:00

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В Иркутске в понедельник, 20 января, ожидается переменная облачность. Днем синоптики обещают небольшой снег. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Утром за окном -18…-20 градусов, днем потеплеет до -10…-12.

- По области также переменная облачность, днем небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер 20 января в Приангарье подует сильный. Направление воздушных масс, как говорят метеорологи, южной четверти с переходом на западное, северо-западное со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром и днем в западных и северных районах области 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели.

Температура в регионе утром -18…-23, при прояснении -28…-33, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -12…-17. Днем столбики уличных термометров покажут -10…-15, в пониженных формах рельефа -20…-25, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU