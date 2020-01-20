20 Янв. 2020 2020-01-20T05:32:03+03:00

Аварийное отключение света в Октябрьском районе Иркутска: на устранение неполадок уйдет несколько часов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электроэнергии нет также в Поликлинике №1 на Волжской

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Электроэнергия пропала в домах жителей Октябрьского района Иркутска примерно в 09.45 утром 20 января. Планового отключения электричества в этом районе запланировано не было.

- Отключение аварийное, - рассказали «КП» в контакт-центре «Иркутскэнергосбыта». – Восстановление подачи электроэнергии запланировано через 3-4 часа с момента аварии. Возможно, неполадки устранят и раньше срока.

«Без света» сейчас дома на улицах Волжская, Байкальская, Постышева, Лыткина, Семена Лагоды, Коммунистическая, Карла Либкнехта, Сибирская и других. Нет электричества и в поликлинике №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU