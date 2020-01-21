105 малышей эвакуировали из-за пожара около детского сада в Иркутской области

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:13:56+03:00

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Утро 21 января для работников одного из детских садов в Тайшете выдалось непростым. Рядом с учреждением загорелся гараж. Огнем было объято все здание. Но что было внутри него - никто не знал. Заведующая предположила, что там могут находиться взрывоопасные вещества, например, баллоны с газом.

- В целях безопасности, было принято решение эвакуировать всех воспитанников и работников, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Поэтому 105 ребятишек и 20 взрослых перевели из здания детского сада в школу напротив.

К счастью, ни один из взрослых и детей не пострадал. Спасатели справились с пожаром, но здание полностью уничтожил огонь. Подожгли ли гараж или к происшествию привела какая-то неисправность, пока неизвестно. На месте ЧП работают дознаватели.

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ИСТОЧНИК KP.RU