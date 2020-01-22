2020-01-22T04:34:48+03:00
Общество

Плохо мыли и дезинфицировали: кондитерское предприятие закрыли в Иркутске

За нарушения суд назначил наказание – приостановление деятельности на 30 суток
Мария КНЯЗЕВА
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Плохо мыли и дезинфицировали: кондитерское предприятие закрыли в ИркутскеПлохо мыли и дезинфицировали: кондитерское предприятие закрыли в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Октябрьском районном суде Иркутска рассмотрели дело о нарушениях на кондитерском предприятии. Было установлено, что в организации не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. Зафиксировано, что сотрудники плохо мыли и дезинфицировали посуду и оборудование.

- В судебном заседании законный представитель вину в совершении административного правонарушения признал в полном объеме, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда г. Иркутска. - Пояснил, что после того, как они узнали, что у них обнаружили нарушения, они быстро их устранили.

Но отвечать за нарушения все же пришлось, ведь при подобных «вольностях» могли пострадать люди, приобретавшие сладкую продукцию. Суд постановил приостановить деятельность на тридцать суток, без ограничения доступа персонала на место работы. Период запрета на производство кондитерских изделий судья велел начать считать с момента закрытия организации после проверки - 16 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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