2020-01-22T06:32:22+03:00
Общество

Эмоджимания захватывает Иркутск

«Слата» предлагает собирать эмоджи и играть в них онлайн
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Фото: ООО "Маяк".Фото: ООО "Маяк".
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Эмоджи, позволяющие без слов выражать чувства и эмоции, захватили планету. По данным исследований, их содержат около 50% всех сообщений в мире. В России самым популярным оказался подмигивающий веселый смайлик. Сегодня многие известные бренды используют эмоджи в продвижении своих товаров и услуг. Уникальная лицензионная коллекция представлена и в сети супермаркетов «Слата».

Она призвана увлечь всю семью. Помимо 24 фигурок самых популярных эмоджи (Кудряш, Упси-Дупси, мистер Буууи и других), а также альбома для коллекционирования, разработано специальное приложение «EmojiСлата», которое можно скачать на главной странице приложения «МояСлата». Оно позволяет собирать digital - коллекцию, играть в «Emoji в Слате» и ловить кристаллы, делать селфи с героем эмоджи в магазине и отправлять фото друзьям с хештегом #эмоджи_слата.

В социальных сетях компании в течение всего периода акции, с 14 января по 9 марта, организуются различные эмоджи-игры с призами в «Инстаграмме» @slata_irk.

Программа лояльности «ЭМОДЖИмания» стартовала 14 января. По ее условиям, покупатель, совершив покупку от 500 рублей, получает фигурку эмоджи в подарок. Возможность быстрее собрать коллекцию помогают товары-партнеры, которые можно найти на прилавках магазинов по специальным «выделителям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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