2020-01-22T05:35:58+03:00
Общество

МЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасен

Толщина льда на озере Байкал неравномерна
Мария КНЯЗЕВА
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МЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасенМЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасенФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аномально теплый январь не очень-то способствует становлению прочного ледового покрытия на озере Байкал. И не смотря на то, что лед кажется вполне прочным, выходить на него пока сотрудники МЧС не советуют. Согласно их данным толщина замерзшей воды еще неравномерна и есть риск провалиться.

Подобное положение дел сейчас во всех излюбленных местах отдыха сибиряков – в Байкальске, Листвянке, Слюдянке и т.д. Есть становые трещины, возможны пропарины. Опасно в данный момент также отправляться в пешие походы по маршруту «Ангасолка»- «Слюдянка».

- Толщина льда на этом участке пока также неравномерна, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - В настоящее время ледовые переходы по маршруту опасны. Организаторы турпоходов будут проинформированы об опасности.

Толщина льда замеряется еженедельно, так что потерпите немного, может быть, на следующей неделе спасатели дадут добро на прогулки по Байкалу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС: ледовый переход Ангасолка-Слюдянка небезопасен
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