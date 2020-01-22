Водителя, сбившего 16-летнюю девочку, разыскивают в Усолье-Сибирском

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:19:05+03:00

Он не стал вызывать полицию, а сам довез ребенка до дома

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ДТП на проспекте Космонавтов в Усолье-Сибирском произошло вечером, 21 января. В районе торгового центра «София» под колеса автомобиля, который ехал в сторону проспекта Красных Партизан, попала 16-летняя девочка. Водитель остановился, правда, вызывать инспекторов ГИБДД, как положено по правилам, он не стал. Мужчина посадил пострадавшую в салон своей машины и довез до ее дома. Через несколько часов девочке понадобилась помощь врачей.

- Авария попала на камеру наблюдения, но установить марку автомобиля пока не удалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Известно лишь, что машина темного цвета.

Полицейские призывает водителя самому явиться в ближайший отдел полиции и дать свои объяснения по поводу происшествия. Также разыскиваются свидетели и очевидцы ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU