2020-01-22T09:58:00+03:00
Общество

Ограждение памятника Александру III в Иркутске восстановят до конца февраля

Все работы отплатит виновник аварии, который влетел на автомобиле в монумент
Виктория ГЕРКО
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Ограждение памятника Александру III восстановят до конца февраля. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.Ограждение памятника Александру III восстановят до конца февраля. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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Восстановить ограждение памятника Александра III на улице Карла Маркса планируют до конца февраля. Приступить к работам сразу не получилось. Оказалось, непросто найти мастера, который смог бы воссоздать кованую решетку.

- В конце месяца установят только ограждение. Постаментом и плиткой займутся позже. Сейчас начать ремонт нельзя из-за низких температур, - пояснила заместитель председателя – начальник имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом города Иркутска Мария Маслова. – Виновник ДТП, из-за которого памятник и пришлось восстанавливать, свою вину полностью признал. Стоимость всех работ он возместит.

Напомним, рано утром, 2 ноября, темный «Мерседес» на огромной скорости вылетел с дороги на улице Карла Маркса. Автомобиль пробил ограждение и врезался в памятник Александру III. Видео ДТП мгновенно разлетелось по социальным сетям и вызвало шквал обсуждений. За рулем иномарки оказался нетрезвый водитель. Проходить освидетельствование он отказался. Виновник аварии утверждал, что в машине был кто-то другой. А он просто проходил мимо – прогуливался ночью по набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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