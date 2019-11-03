Водитель «Мерседеса», врезавшегося в памятник Александру III в Иркутске, оплатит ремонт монумента

Темный «Мерседес» на полной скорости вылетает с проезжей части на улице Карла Маркса, пробивает ограду памятника Александру III и врезается в постамент. Кадры этого необычного ДТП, случившегося рано утром 2 ноября, разлетелись по интернету моментально и вызвали бурю обсуждений. В самом деле, в этой аварии есть пара удивительных моментов.

Первое – так совпало, что сам император Александр III умер ровно 125 лет назад, 1 ноября 1894 года. То есть эта авария с памятником в нашем городе произошла практически в годовщину его смерти. Бывает же такое! Ну да ладно, каких только в мире совпадений не случается. И второе: получается, что благодаря монументу 36-летний водитель выжил. Ведь если бы не памятник, он бы вылетел на своем «Мерседесе» на набережную, а оттуда - прямиком в ледяную Ангару. Выбраться из машины было бы слишком сложно…

Как бы то ни было, за устроенное ДТП автомобилисту придется отвечать. Мало того, что мужчина сел за руль пьяным, так еще и отказался от медосвидетельствования. Только за одно это он может схлопотать до 30 тысяч рублей штрафа и на два года лишиться водительских прав.

- Кроме того, он привлечен к ответственности за то, что управлял машиной, не имея при себе необходимых документов, - добавили в ГУ МВД по Иркутской области.

«Мерседес» принадлежит ему, но он доказывал, что ни при чем. Якобы в памятник врезался кто-то другой, а сам он в этот момент просто «прогуливался по набережной». Кто же тогда вел кроссовер, мужчина объяснить не смог. Пока что он действительно будет ходить пешком, поскольку его машину забрали на штрафстоянку.

Ну и, наконец, виновнику аварии придется оплатить ремонт памятника. Точную сумму специалисты назовут позже, но, по всей видимости, ему предстоит раскошелиться.

- У ограды, которую снесла машина, тоже есть историческая ценность, потому что она была изготовлена вместе с памятником 111 лет назад, - поясняет «Комсомолке» заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Виталий Барышников. - Какова ценность памятника Александру III? Он числится на государственной охране, как монумент, установленный в 1908 году к 10-летию со дня прихода в Иркутск первого поезда. Все-таки наша местность – середина Транссибирской магистрали (железную дорогу построили как раз по инициативе императора, за что ему и выразили благодарность возведением монумента – прим.ред.). В 1920 году памятник демонтировали при советской власти, долгие годы он хранился, а в 2003 году его восстановили вновь.

Кроме того, как накануне сообщила телекомпания ТиВиСи, за рулем автомобиля, который врезался в памятник Александру III, мог быть сын экс-чиновника.

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