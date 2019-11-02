За рулем автомобиля, который врезался в памятник Александру III, мог быть сын экс-чиновника

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-02T16:51:41+03:00

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За рулем автомобиля марки "Мерседес", который 2 ноября врезался в памятник Александру III в Иркутске, мог быть сын экс-чиновника. Об этом сообщает телекомпания ТИВИСИ. Со слов представителей канала, водитель, лицо которого отчетливо видно на кадрах оперативной съемки, будто бы является родственником одного из бывших членов правительства Иркутской области.

Напомним, беспрецедентное ДТП произошло в 5:40 утра 2 ноября. Автомобиль, за рулем которого был пьяный мужчина, на полной скорости несся по улице Карла Маркса. Затем водитель не справился с управлением, и машину вынесло на площадь у памятника Александру III, после чего транспортное средство протаранило ограду монумента и врезалось прямо в него. Сам хозяин автомобиля утверждает, что за рулем был не он, и уверяет, что в момент происшествия просто прогуливался по набережной со своей знакомой.

ИСТОЧНИК KP.RU