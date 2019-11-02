Это не моя машина: пьяный автомобилист врезался в памятник Александру III в Иркутске

Рано утром 2 ноября в Иркутске произошло необычное ДТП. Водитель автомобиля Mersedes на полной скорости врезался...в памятник Александру III. Скорее всего автомобилист на всех порах несся по улице Карла Маркса и, не сумев затормозить, въехал в монумент, разрушив его ограждение. Сотрудники ГИБДД, которые оперативно приехали на место аварии, застали там хозяина машины, который был в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе водительского удостоверения.

- Мужчина утверждал, что за рулем автомобиля находился не он, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - При этом объяснить, кто же все-таки управлял транспортным средством, он так и не смог.

Это не моя машина: пьяный автомобилист врезался в памятник Александру III в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области

На видео, которое снимали сотрудники полиции, видно, что владелец "мерседеса" вел себя неадекватно. Он утверждал, что просто "прогуливался по набережной" вместе со своей знакомой, а автомобиль просто пронесся мимо него и врезался в памятник. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

В отношении нетрезвого водителя уже составили административные протоколы за отказ от прохождения теста на алкоголь и наркотики и вождение без прав. Теперь за повреждение исторического памятника, мужчине придется переквалифицироваться из автомобилиста в пешеходы - машину уже забрали на спецстоянку, а его самого ждет большой штраф и лишение прав на длительный срок. Ну и, конечно, иркутянину, повредившему монумент, придется возместить материальный ущерб - в скором времени эксперты рассчитают его размер. Таким образом, нарушитель будет восстанавливать поврежденный памятник на собственные средства.