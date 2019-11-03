2019-11-03T11:26:40+03:00
Происшествия

Пьяный водитель иномарки врезался в пассажирский автобус в Иркутске

Пострадал только один человек - 30-летний мужчина за рулем легкового авто [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Иркутске: столкнулись иномарка и пассажирский автобус.ДТП в Иркутске: столкнулись иномарка и пассажирский автобус.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Утро 3 ноября в Иркутске началось с аварии. На улице Трактовая иномарка «Ниссан АД» столкнулась с автобусом, в которого ехали 25 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. А вот водитель легкового автомобиля в ДТП получил травмы.

- По предварительным данным, 31-летний мужчина управлял иномаркой, будучи пьяным, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Сейчас дорожные полицейские проводят проверку. А на водителя "Ниссана" составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Так что теперь за эту поездку ему, очевидно, придется выплатить штраф.

К счастью, никто из 25 пассажиров не пострадал. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

К счастью, никто из 25 пассажиров не пострадал.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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