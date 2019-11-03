Пьяный водитель иномарки врезался в пассажирский автобус в Иркутске
Утро 3 ноября в Иркутске началось с аварии. На улице Трактовая иномарка «Ниссан АД» столкнулась с автобусом, в которого ехали 25 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. А вот водитель легкового автомобиля в ДТП получил травмы.
- По предварительным данным, 31-летний мужчина управлял иномаркой, будучи пьяным, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.
Сейчас дорожные полицейские проводят проверку. А на водителя "Ниссана" составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Так что теперь за эту поездку ему, очевидно, придется выплатить штраф.
К счастью, никто из 25 пассажиров не пострадал.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Внедорожник перевернулся под Ангарском, погиб 62-летний водитель
Мужчина не справился с управлением (подробности)
Автомобилист сбил 11-летнего школьника в Братске и скрылся
Инспекторы ГИБДД выясняют, кто был за рулем автомобиля (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU