Автомобилист сбил 11-летнего школьника в Братске и скрылся

СЕГОДНЯ 06:33 2019-11-03T06:33:46+03:00

Инспекторы ГИБДД выясняют, кто был за рулем автомобиля

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Увы, в последнее время новости о том, что пешеходы попали под колеса автомобиля - не редкость. Так, очередное ДТП произошло в пятницу, 1 ноября, в Братске. Автомобиль сбил 11-летнего школьника.

- Авария случилась около 17 часов в жилом районе Гидростроитель напротив дома № 30 по ул. Сосновой, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Мальчик получил различные травмы, его отвезли в больницу. А водитель поспешно скрылся.

Сейчас дорожные полицейские выясняют, кто находился за рулем машины. Водителя, сбившего мальчишку, просят добровольно прийти в отделение, чтобы рассказать об аварии. Также ищут очевидцев ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU