Внедорожник перевернулся под Ангарском, погиб 62-летний водитель

СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-03T07:49:49+03:00

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Утром под Ангарском случилась авария. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» на скорости перевернулся внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». Водитель, 62-летний мужчина, получил такие сильные травмы, что умер до приезда скорой помощи. А пассажира спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности. Он лишь слегка ударился.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства и причины аварии, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по региону. - Уже известно, что водитель, который ехал из Усолье-Сибирского в Иркутск, не справился с управлением.

В соцсетях пишут, что с утра на объездной дороге Ангарска, где и случилась смертельная авария, - гололед.

Дорожные полицейские просят автомобилистов быть внимательными на дороге, особенно в гололед, держать дистанцию и обязательно пристегиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU