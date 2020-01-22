Партию поддельных пачек сигарет на 1,5 миллиона рублей обнаружили в Иркутске

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:40:17+03:00

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Крепкие и легкие. Тонкие и обычные. С кнопкой и без. Партию поддельных сигарет известных брендов нашли в Ленинском районе на одном из складов. Оперативники обнаружили больше 19 тысяч пачек сомнительного табака. Заработать на них можно прилично - больше полумиллиона рублей.

- Специалисты провели анализ и подтвердили, что табачные изделия поддельные, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – На всех пачках была приклеены специальные марки, которые полностью повторяют настоящие.

Сейчас сыщики выясняют подробности махинации. Кто и кому поставляли нелегальный табак - неизвестно. Но и на тех, и на других уже заведено уголовное дело. Их обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок. Преступникам грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU