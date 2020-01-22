Звезда «Бригады» актер Дмитрий Дюжев приедет на Байкал на рыбалку

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:04:25+03:00

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Один из самых популярных российских актеров, звезда сериала «Бригада», фильма «Жмурки» и др. Дмитрий Дюжев станет почетным гостем ежегодного фестиваля «Байкальская рыбалка 2020» в Бурятии. Об этом в соцсетях сообщили организаторы фестиваля.

В этом году рыбалка пройдет 27-28 марта в селе Турка Прибайкальского района на территории «Байкальской гавани». Ожидается, что заявки на участие подадут около 5 тысяч заядлых рыбаков, а также зрителей. Призы «Байкальской рыбалки» как всегда шикарны. Если в прошлом году победитель получил в подарок автомобиль, то в этом, главным призом станет аэролодка «СЕВЕР 650». Получат подарки и команды, занявшие первые 10 мест. Им достанутся снегоход YAMAHA, лодочный мотор YAMAHA, надувная лодка «Селенга 360», электрогенератор и другие полезные подарки. Будут победители и в отдельных номинациях. Так, лучшая женская команда получит путевку на четырех в Таиланд.

Напомним, что звездными гостями "Байкальской рыбалки" в прошлом году были актер Алексей Булдаков и певица Анна Семенович.

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ИСТОЧНИК KP.RU