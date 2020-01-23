23 Янв. 2020 2020-01-23T03:25:51+03:00

Прогноз погоды 23 января в Иркутске: днем до -15 градусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области – ветер до 14 м/с

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В Иркутске в четверг, 23 января, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в городе туман. Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура утром -25…-27, днем столбики уличных термометров в столице Приангарья покажут -13…-15 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер на территории региона юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки. Температура в Приангарье утром -30…-35, в западных и южных районах местами -22…-27, северных и верхнеленских районах при прояснении -40…-45.

Днем жителям Иркутской области следует ожидать таких температур воздуха: -13…-18, в пониженных формах рельефа -23…-28, в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами -7…-12, в верхнеленских и Катангском районах -25…-30, местами -18…-23 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU