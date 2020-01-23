2020-01-23T14:50:01+03:00
Происшествия

Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку

Отчим угрожал убить ребенка, но тот все-таки рассказал о случившемся матери
Анна ПАВЛОВА
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Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку.Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сделать так, чтобы ребенок забыл о случившемся? Вероятнее всего, его родным придется обратиться к психологу...Отчим мальчика, который стал жить с его матерью и должен был заменить малышу отца, оказался со специфическими наклонностями. А попросту говоря, педофилом. Заставлял ребенка смотреть порно и насиловал.

- Как установлено следствием и судом, он заставлял малолетнего пасынка смотреть порнофильмы, а также дважды совершил действия сексуального характера, - сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю. - Маленький ребенок не мог понять, что происходит и не мог оказать сопротивления взрослому. Он был просто беспомощен.

Отчим решил его еще и запугать. Угрожал убить мальчишку, если тот расскажет кому-нибудь о случившемся. Но тот все-таки рассказал родным о странных занятиях с дядей.По приговору суда ему назначено наказание - 18,5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Заставлял мальчика смотреть порно и насиловал: педофила отправили за решетку
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