2020-01-24T05:10:05+03:00
Происшествия

Таксист из Ингушетии продал наркотики в Иркутске

Мужчину приговорили к тюремному сроку
Мария КНЯЗЕВА
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Таксист из Ингушетии продал наркотики в ИркутскеТаксист из Ингушетии продал наркотики в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Работал таксистом и решил подзаработать еще и продавая наркотики. По крайней мере, один раз у него получилось. В Ленинском суде Иркутска накануне рассмотрели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Обвиняемый – таксист родом из Ингушетии – летом прошлого года в своем автомобиле продал 0,073 грамма наркотического средства.

- 72-летний мужчина признал свою вину в полном объеме, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. - Изъявил желание рассмотреть уголовное дело с применением особого порядка постановки приговора.

Судья приговорил водителя к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы. Ближайшие годы таксист проведет в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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