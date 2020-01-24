Игорь Кобзев: У меня четверо детей, двое из них приедут в Иркутск
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в программе «Картина недели» рассказал о себе. О личном. Упомянул он и свою семью. Руководитель региона женат, у него четверо детей. Старший сын занимается ретро-автомобилями, чуть помладше – школьник, отличник. Планирует поступить в столичный вуз по экономическому направлению.
- Еще двое младших детей вместе с супругой скоро приедут в Иркутск, - сказал Игорь Кобзев. – Они уже многое знают о городе. Купили глобус, показали. Мама читала о городе. И самое главное, они познакомятся с Байкалом.
Кроме того, на вопрос о хобби Игорь Кобзев сказал: плаваю, это отличный способ снять стресс.
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ИСТОЧНИК KP.RU