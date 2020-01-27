Бабушка успела спасти только одного внука: 8-летний ребенок погиб на пожаре в Бурятии
Трагедия в бурятском селе Петропавловка произошла утром, 26 января. Там загорелся жилой 2-х квартирный дом. Когда пожарные прибыли на место, из охваченного огнем здания успела эвакуироваться 74-летняя пенсионерка, а также ее внук. Женщина, которая получила ожоги, сообщила, что в доме остался второй 8-летний ребенок, за которым она вернуться не успела. Его спасти не удалось.
- Женщина доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС. - Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, в доме произошло короткое замыкание электрооборудования.
Пожарные еще раз предупреждают сибиряков не оставлять детей без присмотра вблизи электроприборов (в том числе выключенных), топящихся печей и газового оборудования!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция ищет двух иркутян, которые подожгли магазин на улице Розы Люксембург (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU