27 Янв. 2020 2020-01-27T07:28:23+03:00

Бабушка успела спасти только одного внука: 8-летний ребенок погиб на пожаре в Бурятии. Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС.

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Трагедия в бурятском селе Петропавловка произошла утром, 26 января. Там загорелся жилой 2-х квартирный дом. Когда пожарные прибыли на место, из охваченного огнем здания успела эвакуироваться 74-летняя пенсионерка, а также ее внук. Женщина, которая получила ожоги, сообщила, что в доме остался второй 8-летний ребенок, за которым она вернуться не успела. Его спасти не удалось.

- Женщина доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС. - Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, в доме произошло короткое замыкание электрооборудования.

Пожарные еще раз предупреждают сибиряков не оставлять детей без присмотра вблизи электроприборов (в том числе выключенных), топящихся печей и газового оборудования!

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ИСТОЧНИК KP.RU