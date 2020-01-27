2020-01-27T09:58:03+03:00
Происшествия

Помогли детям, а сами выбраться не смогли: семейную пару спасли из горящего дома в Иркутской области

К счастью, и родители, и трое сыновей остались живы
Виктория ГЕРКО
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Помогли детям, а сами выбраться не смогли: семейную пару спасли из горящего дома в Иркутской области.Помогли детям, а сами выбраться не смогли: семейную пару спасли из горящего дома в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вчера вечером, 26 января, в Тулуне загорелся частный дом на улице Ново-Базарной. Огонь чуть не забрал жизни семьи из пяти человек: мамы, папы и троих сыновей. Когда спасатели прибыли на место из здания, охваченного огнем, смогли выбраться только дети. Они получили ожоги разной степени тяжести. Спастись им помогли родители.

- О том, что в доме остались взрослые, спасателям рассказали соседи. Когда они вошли в дом, то нашли в одной из комнат супругов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – К счастью, помощь подоспела вовремя. После спасения их передали бригаде скорой помощи.

Спустя час пожар удалось потушить. Точная причина пожара неизвестна. Возможно, в доме произошло короткое замыкание. Напомним, вчера утром, 26 января, произошла трагедия в селе Петропавловка, что в Бурятии. Там загорелся жилой 2-х квартирный дом. Из горящего здания успела выбраться 74-летняя пенсионерка, а также ее внук. Женщина рассказала, что в доме остался второй 8-летний ребенок, за которым она вернуться не успела. Его спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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