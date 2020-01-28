2020-01-28T03:28:56+03:00
Общество

Прогноз погоды 28 января в Иркутске: ветер до 11 м/с

По области – до -18 градусов
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 28 января в Иркутске: ветер до 11 м/сПрогноз погоды 28 января в Иркутске: ветер до 11 м/сФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске во вторник, 28 января, синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Утром за окном ожидается -14…-16, днем температура воздуха -7…-9.

- По области - переменная облачность, без существенных осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура в регионе утром -21…-26, местами -11…-16. Днем, по прогнозам метеорологов, в Приангарье -4…-9, в пониженных формах рельефа -13…-18, в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде +3…-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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