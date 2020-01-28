28 Янв. 2020 2020-01-28T05:15:32+03:00

Хотел продать двери: монтажник из Братска отдал мошеннице почти полмиллиона рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Женщина позвонила ему после того, как мужчина разместил объявление в Сети

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«Продаются межкомнатные двери б/у. Состояние отличное». Примерно такое объявление разместил в сети Интернет 39-летний монтажник из Братска. Спустя какое-то время ему позвонила женщина и сказала, что хочет купить товар без осмотра.

- Верю Вам, двери хорошие, - заключила она.

Попросила реквизиты банковской карты и коды из поступивших сообщений. После мужчина получил сообщение о поступлении средств гораздо большем, чем плата за двери.

- Простите, нажала не те кнопки, - сообщила покупательница в трубке. – Переведите обратно, пожалуйста.

Братчанин сделал, как велела женщина: пошел в банк и начал отправлять деньги разными суммами на продиктованные ею счета.

- Сложность предложенного процесса возврата ничуть не смутила продавца, - сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское». - Когда лимит этих операций в данном финансовом учреждении был исчерпан, оставшуюся сумму он отправил на указанный злоумышленницей номер телефона.

В результате мужчина «вернул» мошеннице свои же деньги – почти полмиллиона рублей.

- Мы установили, что женщина подключилась к личному кабинету потерпевшего, и сделала перевод с его же сберегательного счета на банковскую карту, - рассказали полицейские.

Что было потом, вы уже знаете. Сотрудники полиции напоминают, что не нужно никогда соглашаться на некие непонятные операции: переводы на разные счета, номера телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU