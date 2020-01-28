Полицейского, который спас двоих людей из горящего автомобиля, наградили в Усть-Куте
Полицейский Сергей Нечаев из Усть-Кута получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Еще осенью 2018 года он вместе с коллегой Геворгом Мелконяном, которого тоже недавно наградили, вытащил из горящей иномарки двоих людей.
Выезжая из города в ближайший поселок, сотрудники полиции увидели, что в кювете лежит автомобиль "Тойота Виста". Остановились, заметили, что машина уже начинает гореть. Сергей Нечаев тут же вытащил из служебной машины огнетушитель и залил огонь, а Геворг Мелконян в этот момент вытаскивал из салона водителя и пассажира, потерявших сознание.
- Заслуженную награду полицейскому вручил замначальника ГУ МВД России по Иркутской области Геннадий Корниенко, - рассказали в полиции.
Увы, второй пассажир "Тойоты" погиб, когда иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Причина ДТП - водитель не справился с управлением.
Полицейские спасли двоих людей из горящего авто в Иркутской области..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU