2020-01-28T06:09:45+03:00
Общество

Полицейского, который спас двоих людей из горящего автомобиля, наградили в Усть-Куте

Это произошло осенью 2018 года [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Полицейского, который спас двоих людей из горящего автомобиля, наградили в Усть-КутеПолицейского, который спас двоих людей из горящего автомобиля, наградили в Усть-КутеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Полицейский Сергей Нечаев из Усть-Кута получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Еще осенью 2018 года он вместе с коллегой Геворгом Мелконяном, которого тоже недавно наградили, вытащил из горящей иномарки двоих людей.

Выезжая из города в ближайший поселок, сотрудники полиции увидели, что в кювете лежит автомобиль "Тойота Виста". Остановились, заметили, что машина уже начинает гореть. Сергей Нечаев тут же вытащил из служебной машины огнетушитель и залил огонь, а Геворг Мелконян в этот момент вытаскивал из салона водителя и пассажира, потерявших сознание.

- Заслуженную награду полицейскому вручил замначальника ГУ МВД России по Иркутской области Геннадий Корниенко, - рассказали в полиции.

Увы, второй пассажир "Тойоты" погиб, когда иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Полицейские спасли двоих людей из горящего авто в Иркутской области..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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