28 Янв. 2020 2020-01-28T06:09:45+03:00

Полицейского, который спас двоих людей из горящего автомобиля, наградили в Усть-Куте Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Полицейский Сергей Нечаев из Усть-Кута получил медаль МВД России «За смелость во имя спасения». Еще осенью 2018 года он вместе с коллегой Геворгом Мелконяном, которого тоже недавно наградили, вытащил из горящей иномарки двоих людей.

Выезжая из города в ближайший поселок, сотрудники полиции увидели, что в кювете лежит автомобиль "Тойота Виста". Остановились, заметили, что машина уже начинает гореть. Сергей Нечаев тут же вытащил из служебной машины огнетушитель и залил огонь, а Геворг Мелконян в этот момент вытаскивал из салона водителя и пассажира, потерявших сознание.

- Заслуженную награду полицейскому вручил замначальника ГУ МВД России по Иркутской области Геннадий Корниенко, - рассказали в полиции.

Увы, второй пассажир "Тойоты" погиб, когда иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Причина ДТП - водитель не справился с управлением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/757224" frameborder="0"></iframe> Полицейские спасли двоих людей из горящего авто в Иркутской области..Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU