Авиакомпания Nordwind приостановила полеты из Иркутска в Гуанчжоу

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:09:47+03:00

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Из-за вспышки коронавируса в Китае, свои полеты в Поднебесную приостановила авиакомпания Nordwind, которая выполняет чартерные рейсы по заказу китайских туроператоров (Санкт-Петербург - Ханчжоу, Иркутск - Гуанчжоу). Как сообщили «КП-Иркутск» в представительстве Nordwind, на ближайшее время рейсов из Китая в Гуанчжоу, в расписании, действительно нет. По предварительной информации, полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки.

Напомним, что вывоз российских туристов с острова Хайнань начал и туроператор «РУСЬ-ТУР». Все запланированные вылеты с 26 января по 16 февраля также отменены.

Добавим, что сейчас в Китае активно борются с заболеванием, которое проявилось еще в конце 2019 года. Увы, около 80 человек уже погибли, 2,8 тысячи заразились. Случаи инфицирования отмечены и в других странах - США,Таиланде, Франции, Австралии, Южной Корее, Японии, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре. В России лабораторно пока не подтвердилось ни одного случая.

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ИСТОЧНИК KP.RU