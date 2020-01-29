Миллион на бедность: мошенники, представившись сотрудниками безопасности, списали накопления сибирячки

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:06:08+03:00

Ей порекомендовали перевести деньги на другой счет и женщина последовала инструкции

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-С вашей карты происходят несанкционированное списание денежных средств!

Как в воду глядели. На очередную уловку мошенников попалась 58-летняя иркутянка. Ей позвонили якобы из банка и предупредили, что на ее карте заметили подозрительную активность. А чтобы не лишиться средств, надо перевести деньги на другой счет.

-После выполнения рекомендованных собеседником действий женщина обнаружила, что указанный аферистами счет оказался заморожен, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело, но кто преступники, пока неизвестно. Жертвами мошенников, представлявшихся сотрудниками службы безопасности банков, в 2019 году стали более 650 жителей Иркутской области. Полиция напоминает, что на самом деле эти сотрудники никогда не звонят клиентам. Если у банка возникают подозрения по поводу операций по карте - она просто блокируется.

ИСТОЧНИК KP.RU