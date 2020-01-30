Проскочить не удалось: чтобы пересечь границу, иркутянину пришлось заплатить крупную сумму

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:11:34+03:00

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К судебным приставам с взлетной полосы. Долг в 700 тысяч рублей пришлось заплатить мужчине чтобы отправиться за границу. Несмотря на то, что судебные приставы известили должника о запрете на выезд из страны, сибиряк решил попытать свою удачу. Но проскочить не удалось. На пограничном пункте в аэропорту г. Иркутска иркутянина отказывались пропускать на рейс.

- Должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также уведомлен о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения судебного решения. - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Невзирая на то, что очередная рабочая поездка иркутянина планировалась заранее, а его трудовая деятельность напрямую связана с зарубежными командировками, пересечь границу оказалось невозможным. А все из-за того, что он проигнорировал постановление судебных приставов. Мужчине пришлось в тот же момент оплатить долг и ждать сутки, чтобы получить право на выезд за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU