2020-02-03T03:26:34+03:00
Общество

Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20

По области – ветер 3-8 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20Прогноз погоды 3 февраля в Иркутске: днем -20Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске в понедельник, 3 февраля, ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-восточный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха утром -27…-29, днём столбики уличных термометров покажут -18…-20 градусов.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман,- сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер днем подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

Температура в регионе утром -35…-40, местами -25…-30. Днем на территории Приангарья метеорологи обещают -15…-20, местами -21…-26.

Холодней всего 3 февраля в северных и верхнеленских районах Иркутской области: утром там -36…-41, в пониженных формах рельефа -45…-50, днем в этих местах -22…-27, в пониженных формах рельефа -32…-37. В горах Восточного Саяна при малооблачной погоде в понедельник -8…-13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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