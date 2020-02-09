2020-02-09T16:20:23+03:00
Общество

Срубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области

Мужчина спилил 78 лиственниц
Мария КНЯЗЕВА
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Срубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области. Фото: УФССП России по Иркутской областиСрубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области. Фото: УФССП России по Иркутской области
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Нукутский районный суд признал виновным мужчину по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Лесоруб спилил 78 лиственниц на территории Харетского участкового лесничества, не имея на то разрешения. Ущерб более 50 тысяч рублей.

Судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на два года условно без штрафа. Однако, было принято решение конфисковать вещественное доказательство – мини-трактор – в пользу государства.

- Судебные приставы выехали по месту проживания гражданина, составили акт описи и ареста техники, - соощает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. - После ее оценки и реализации на торгах вырученные денежные средства будут перечислены в бюджет Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Срубил деревья – конфисковали трактор: лесоруба осудили за незаконную рубку в Иркутской области
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