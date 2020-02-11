Попрощался с друзьями и исчез: в Иркутске ищут 29-летнего мужчину

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:46:42+03:00

Попрощался с друзьями и пропал: в Иркутске ищут 29-летнего мужчину. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Руслан Федоров пропал в ночь с 8 на 9 февраля

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В Иркутске и пригородных районах продолжается поиск 29-летнего Руслана Олеговича Федорова. Вечером 8 февраля он встретился с друзьями в СНТ Академсад. Ночью он попрощался с ними и ушел. Куда он направляется, Руслан не сказал. Приятели были последними, кто видел пропавшего мужчину. С тех пор родные и близкие ничего не знают о ее судьбе.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили особые приметы пропавшего мужчины. Рост 180 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, стрижка короткая. Глаза голубого цвета. В день исчезновения был одет в черный пуховик, черную шапку, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто видел Руслана Федорова, или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону в дежурную часть или обратиться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU